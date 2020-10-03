«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ 3 октября

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.29.

«Соперники рядом в турнирной таблице, на расстоянии двух очков. “Орлы” стоят выше синих, хоть в предыдущем туре и проиграли “Эвертону”. А вот “Челси” в гостях у “Вест Брома” вырвал ничью со счетом 3:3. После того матча Фрэнк Лэмпард сетовал на ошибки в обороне, которые чуть не привели его команду ко второму проигрышу подряд.



В матче с “Кристал Пэлас” защитникам “Челси” расслабляться нельзя. Игроки Роя Ходжсона уверенно играют на контратаках. Его нападающие стремительные и техничные, а потому смертельно опасны. Контратака “орлов” доведена практически до идеала.



Первые три тура показали, что с приходом Хаверца и Вернера атакующая мощь “Челси” возросла, но проблемы с обороной остались. Это касается вратаря и защитников. Во встрече с “Пэлас” можем увидеть еще одного новичка синих — 28-летнего вратаря Менди. Он и родился во Франции, но выступает за сборную Сенегала. В прошлом сезоне в 24 матчах чемпионата Франции пропустил всего 19 мячей, что помогло “Ренну” занять третье место и впервые попасть в Лигу чемпионов.



Думаю, Лэмпард проведет работу над ошибками, что поможет его команде выиграть. Ставлю на победу “Челси” с форой (-1.5)».