«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ 3 октября

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.29.
«Соперники рядом в турнирной таблице, на расстоянии двух очков. “Орлы” стоят выше синих, хоть в предыдущем туре и проиграли “Эвертону”. А вот “Челси” в гостях у “Вест Брома” вырвал ничью со счетом 3:3. После того матча Фрэнк Лэмпард сетовал на ошибки в обороне, которые чуть не привели его команду ко второму проигрышу подряд.
В матче с “Кристал Пэлас” защитникам “Челси” расслабляться нельзя. Игроки Роя Ходжсона уверенно играют на контратаках. Его нападающие стремительные и техничные, а потому смертельно опасны. Контратака “орлов” доведена практически до идеала.
Первые три тура показали, что с приходом Хаверца и Вернера атакующая мощь “Челси” возросла, но проблемы с обороной остались. Это касается вратаря и защитников. Во встрече с “Пэлас” можем увидеть еще одного новичка синих — 28-летнего вратаря Менди. Он и родился во Франции, но выступает за сборную Сенегала. В прошлом сезоне в 24 матчах чемпионата Франции пропустил всего 19 мячей, что помогло “Ренну” занять третье место и впервые попасть в Лигу чемпионов.
Думаю, Лэмпард проведет работу над ошибками, что поможет его команде выиграть. Ставлю на победу “Челси” с форой (-1.5)».
- 3 октября 2020
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