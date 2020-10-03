«Эвертон» — «Брайтон»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Брайтон».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.
«Очень интересные команды. “Эвертон” — один из лидеров, выиграл все три матча. Синие стабильно и немало забивают. В команде Анчелотти безумную форму набрал Доминик Калверт-Льюин и на этой неделе оформил хет-трик в матче Кубка лиги, где “Эвертон” обыграл “Вест Хэм” со счетом 4:1. Любопытно поступил Анчелотти, внеся изменения в линию обороны и в полузащиту, при этом оставив тройку нападения. Верю, что “Эвертон” будет забивать “Брайтону”.
А команда Грэма Поттера пошла обратным путём. В матче Кубка лиги с “Манчестер Юнайтед” они проиграли (0:3). Наставник изменил полузащиту и атаку, но оставил привычную тройку защитников. Думаю, “Брайтон” будет свежим, многие футболисты получили отдых. А по содержанию матча, если видели хоть раз “Брайтон” в этом сезоне, знаете, что верить в гол этой команды можно в любом матче. Чего только стоит, что они перебили “МЮ”, хоть и проиграли.
Изучил линию и увидел, что тотал больше 2.5 гола оценивается в 1.8, и это абсолютно разумное и хорошее предложение. На этом варианте и останавливаюсь. Верю, что суммарно команды забьют три мяча».
- 3 октября 2020
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