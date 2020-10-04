«Амур» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Хабаровске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Торпедо».

Ставка: итоговая победа «Торпедо» за 1.90.

«Итак, «Торпедо» проиграло в Новосибирске, и это очень хорошо для «Сибири», и очень плохо для нижегородцев. Потому что «Торпедо» и «Сибирь» — конкуренты, и всё идёт к тому, что конкурентами они будут на уровне кавказских кровников. Почему так? Да очень просто.



С точки зрения плей-офф, в Восточной конференции четыре лишние команды. Те, которые не попадут в плей-офф. Туда точно попадёт большая восточная пятёрка, и нет никаких предпосылок к тому, что кто-нибудь из этой пятёрки, даже «Автомобилист», накуролесит до такой степени, что не попадёт в плей-офф. Шестым, скорее всего, будет «Барыс» — если, конечно, вовремя оклемается и его не обвесят техническими поражениями, как барбоску блохами. Можно, конечно, понадеяться, что посыпется «Трактор», но лучше рассчитывать на себя. В итоге на одно вакантное место остаётся пять соискателей. Двое уже отвалились – это, как ни прискорбно сообщить, «Амур», а также «Куньлунь», будь он не к ночи помянут. Итого остаётся три команды – «Сибирь», «Торпедо» и «Нефтехимик» — на одну-единственную вакансию. И что там останется от сердечной дружбы Новосибирска и Нижнего Новгорода?



Но теперь нижегородцам играть в Хабаровске, причём играть два матча подряд, но не за два дня, а за три. Что может поймать «Торпедо» ко второму дальневосточному матчу, мы поговорим в следующий раз. Пока же ничего особенно в плане акклиматизации случиться не должно. И теперь уже нижегородцам не просто надо брать в Хабаровске очки, а брать их всенепременно. А вот тут могут возникнуть вопросы.



В принципе, «автозаводцы» всегда неплохо играли на Дальнем Востоке. Но тогда был выбор: не получалось в Хабаровске, зато выходило во Владивостоке. Или наоборот. Сейчас выбора нет, а турнирное положение заставляет рвать филейную часть. Но в последнее время дальневосточники подобрали ключики к нижегородцам и немного поправили тоскливую для них статистику личных встреч. Не до конца, конечно, но всё-таки. А буквально неделю назад поправили её ещё и в Нижнем Новгороде. И теперь у себя дома выглядят реальными, а не бумажными фаворитами.



Но «Торпедо» деваться некуда. И, хоть нижегородцы проиграли четыре из шести последних «междусобойчиков», именно факт того, что отступать им некуда, потому что дальше, по возвращении с Дальнего Востока, пойдут сплошь «Автомобилисты», «Магнитки» и ЦСКА. То есть очки надо брать.



Полагаю, что нижегородцы два очка возьмут. Не мытьём, так катаньем. Пусть даже не в основное время, но очки, как известно, не пахнут».