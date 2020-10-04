«Лестер» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 4-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» – «Вест Хэм».
Ставка: «Лестер» не проиграет + обе забьют за 1.98.
«Вест Хэм» наконец выиграл в прошлом туре, и как: разгромил «Вулверхэмптон» (4:0), а все задуманное Мойесом в тактическом плане осуществилось. Кажется, шотландец теперь окончательно определился с основой: все, кто впечатляюще завершил прошлый сезон, продолжают оставаться теми, на кого он в первую очередь рассчитывает и сейчас. Лансини, Алье, Ярмоленко и даже Фелипе Андерсон, то есть главные звезды команды, — теперь всего лишь дублеры. Они не могут играть в его футбол, слишком мягкие и ленивые, пусть и стоят в общей сложности раза в два дороже тех, на кого он теперь полагается.
«Лестер» играючи разобрался с «Ман Сити» — 5:2 на выезде, и это было действительно красиво. 29% времени владения, семь ударов, и все семь — в створ, пять голов. С «Вест Хэмом» так легко вряд ли получится. «Молотобойцы» не позволят действовать настолько вольготно. Да и своей мощью могут доставить «лисам» определенные проблемы.
Конечно, хозяева должны владеть и территориальным, и игровым преимуществом. Но будет ли победа уверенной? Думаю, минимум раз забьют те и другие, при этом «Лестер» не проиграет".
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