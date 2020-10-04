«Бавария» — «Герта»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 3-го тура чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Бавария» — «Герта».



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.13.



«Бавария», безусловно, остаётся одной из сильнейших команд Европы, вся мощь мюнхенцев никуда не делась, но ни одна команда, даже самая сильная, с самым большим и широким составом, не может не реагировать на очень тяжёлый график. У «Баварии» график встреч сейчас едва ли не тяжелейший в Европе. Давайте посмотрим, когда проходили игры мюнхенцев в последнее время: 24 сентября, следующая — 27 сентября, затем 30 сентября. А встреча с «Гертой» состоится 4 октября. Мы видим, что между играми порой два дня отдыха. Это очень тяжело. Любой тренер вам скажет, что это ужасно тяжёлый график для футболистов, для реабилитации и восстановления, особенно для тех футболистов, которые имеют мелкие повреждения.



Перед игрой с «Гертой» перерыв будет чуть дольше — три дня для подготовки. Но в таком графике действовать очень тяжело, и это не может не сказываться на «Баварии». Мы видим, что уже сейчас это начало отражаться на результатах — «Бавария» лишь в дополнительное время дожала «Севилью» и со счетом 4:1 была разгромлена «Хоффенхаймом» на выезде. Можно ли было такое представить? Это вообще первое поражение «Баварии» в 2020 году. Правда, была одержана важная победа над дортмундской «Боруссией», тем не менее там счёт был 3:2, то есть всё было достаточно зыбко.



Я не думаю, что «Бавария» позволит себе второй раз подряд в Бундеслиге проиграть или потерять очки, тем более что «Герта» для «Баварии» — клиент. Например, в последних 18 матчах 13 раз «Бавария» победила, 4 встречи завершились вничью и лишь одна победа у «Герты». Я не сомневаюсь, что «Бавария» одержит победу и наберёт три очка, но мне кажется, что «Герта», как достаточно результативная команда, которая забивала мячи и играла верховые матчи в двух стартовых турах, сумеет воспользоваться измотанным состоянием нынешней «Баварии» и как минимум один раз поразит её ворота. Конечно, этого берлинцам в гостях не хватит, поэтому мой прогноз — «победа «Баварии» и обе забьют».