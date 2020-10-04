«Арсенал» — «Шеффилд»: прогноз Ильи Казакова на матч 4-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: победа «Арсенала» и тотал меньше 2.5 мяча за 3.44.
«В матче «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед», мне кажется, все определено. Да, «Арсенал» очень громко проиграл «Ливерпулю» в последнем туре, но в двух матчах перед этим «канониры» выглядели достаточно качественно. Главное, они забивают в каждом туре.
А «Шеффилд» пока абсолютно худшая команда — три проигрыша. Сложно представить, что в Лондоне «Шеффилд» сможет что-то противопоставить «канонирам».
Самым правильным и интересным кажется взять исход «победа «Арсенала» и тотал меньше 2,5». Мне кажется, сомнений в победе «Арсенала» не должно быть. Но забьет ли «Арсенал» более двух мячей? Честно говоря, не уверен, так как «Шеффилд» хоть и проигрывает, но не рассыпается. В выездной гол «Шеффилда» поверить крайне сложно.
Победа «Арсенала» и тотал меньше 2,5 с коэффициентом почти 3,50 – серьезное и заманчивое предложение».
- 4 октября 2020
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