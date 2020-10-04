Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Локомотив» — «Химки»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, на каком канале

«Локомотив» — «Химки»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, на каком канале
Ставки / Прогнозы 0

4 октября «Локомотив» примет «Химки» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Локомотив» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71.

Поставить на обе забьют можно за 2.04, а на пенальти — за 2.41.

«Локомотив» — «Химки». Прогноз: Николич, Смолов и Миранчук утонут в защите ученика Сёмина
«Железнодорожники» сыграли на ноль в шести из девяти туров РПЛ, но с атакой у них худо.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020