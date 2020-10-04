«Локомотив» — «Химки»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, на каком канале
4 октября «Локомотив» примет «Химки» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Локомотив» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71.
Поставить на обе забьют можно за 2.04, а на пенальти — за 2.41.
«Локомотив» — «Химки». Прогноз: Николич, Смолов и Миранчук утонут в защите ученика Сёмина
«Железнодорожники» сыграли на ноль в шести из девяти туров РПЛ, но с атакой у них худо.
- 4 октября 2020
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:45
Партнерский контент