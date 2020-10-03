«Локомотив» — «Химки». Прогноз: Николич, Смолов и Миранчук утонут в защите ученика Сёмина

«Железнодорожники» сыграли на ноль в шести из девяти туров РПЛ, но с атакой у них худо.

4 октября «Локомотив» примет «Химки» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Локомотив» — «Химки»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Локомотив» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71.

Анализ и прогноз матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Химки» (04.10.2020)

Футбол возвращается в привычное русло. В некоторых странах на трибуны начинают пускать болельщиков, график становится похожим на прежний: игры внутреннего первенства проводятся в конце недели, а на буднях команды выступают в еврокубках и национальных кубках. В Российской Премьер-Лиге практически пролетела треть сезона.

«Лацио» — «Интер». Прогноз: Лукаку, Иммобиле и Алексис Санчес останутся на голодном пайке В пяти предыдущих очных встречах забивалось не более трёх голов.

На носу десятый тур. Программа упакована в два дня, 3 и 4 октября состоятся по четыре игры. В воскресенье среди прочих сразятся московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Их встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве.



«Железнодорожники» в матче прошлого тура бились в дерби с московским ЦСКА на «ВЭБ Арене». Состав у гостей был далеко не оптимальным, но получилось одержать победу с минимальным счётом. «Армейцы» смотрелись активнее, но основательнее в атаке оказались как раз гости. Результат, в целом, закономерный.



Судя по всему, подопечные Марко Николича сумели выйти из кризиса. Удачный отрезок из четырёх туров без поражений, на котором было набрано 8 из 12 возможных очков, сильно улучшил позиции клуба. Москвичи теперь располагаются на шестой позиции. Отставание от еврокубковой зоны минимальное, хотя проблемы с созиданием никуда не делись.

«Арсенал» — «Шеффилд». Прогноз: Артета и Ляказетт после прохода «Ливерпуля» ошибутся в АПЛ «Клинки» провалили старт сезона и будут необычайно злы.

«Химки» тем временем ликуют. В прошлом матче они дома одержали первую победу в текущем сезоне РПЛ! До второй международной паузы всё же успели. Причём в соперниках у них было столичное «Динамо», которое при всех своих трудностях обладает весьма крепкой оборонительной линией.



В первом тайме хозяева смотрелись поинтереснее гостей, сумели даже забить гол. Во втором тайме бело-голубые активизировались, тут уже пришлось вступать в игру голкиперу химчан Илье Лантратову. В итоге так и доиграли 1:0, а героем стал вратарь красно-чёрных, совершивший восемь сейвов.



Добытые три очка позволили «Химкам» покинуть зону прямого вылета. На данный момент у них шесть баллов в копилке и 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание от спасительной 12-й строчки составляет всего два пункта.

«Аталанта» — «Кальяри». Прогноз: Миранчук опять не сыграет, Клаван, Симеоне и Годин удивят Россиянин травмирован, а сардинцы очень хорошо играют с «богиней».

Впрочем, любопытно здесь и то, что первая победа случилась после смены тренера. Проиграв «Краснодару» 2:7, Дмитрий Гунько подал в отставку. Его место занял Игорь Черевченко, который работал с тульским «Арсеналом» в прошлом сезоне. Работа нового специалиста, имеющего самое прямое отношение к «Локомотиву» уже даёт свои плоды.



Однако в следующем матче зацепиться за очки будет ещё тяжелее. «Локомотив» успел оклематься и набрать неплохую форму. При этом стоит отметить, что в четырёх предыдущих играх столичный клуб ни разу не пропустил, хотя в соперниках были и ЦСКА (1:0) с «Ростовом» (0:0), и даже «Зенит» (0:0).



Только вот ждать много голов со стороны «железнодорожников» тоже не стоит. После ухода Алексея Миранчука результативность команды просела. К слову, за четыре последних игры всего лишь два гола. А при таких раскладах вполне можно проверить тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.94.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Локомотив» — «Химки» 4 октября 2020 года

«Локомотив» приходит в себя. 8 из 12 возможных очков за четыре последних игры и ни одного пропущенного мяча. В «Химках» тоже перемены. Работа нового тренера Черевченко уже дала свои плоды – было вскрыто крепкое московское» Динамо». Много голов не ждём: химчане, вероятно, сыграют от обороны и будут караулить свой момент, а у «железнодорожников» по-прежнему наблюдаются проблемы с результативностью.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.94.