«Леванте» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Леванте» — «Реал Мадрид».

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.60.

«Мадридский «Реал» отправляется в Валенсию на матч с «Леванте». Три очка у валенсийцев после трех туров, уже два поражения. В последнем туре «Леванте» героически стоял на «Рамон Санчес Писхуан», но все-таки проиграл. В компенсированное время за «Севилью» забил Эн Несири. До этого было два верховых матча у «Леванте»: 3:1 — выиграли в матче с «Осасуной», 2:4 — проиграли «Валенсии». И сейчас играть с «Реалом».



«Реал» сейчас играет очень закрыто, надежная оборона — соперника не подпускает. Только «Бетис» заставил их ошибаться.



В прошлом сезоне «Реал» проиграл в Валенсии. И сейчас вряд ли стоит ждать супероткрытой игры. Мне кажется, много голов быть не должно, хотя исторически «Леванте» и «Реал» играют очень результативно. «Реал» выигрывал и 3:2, и 2:1, и «Леванте» выигрывал — 2:1. Часто случался обмен забитыми мячами. Думал, что «Леванте» с «Севильей» голами обменяются, но не угадал.



Если «Реал» в обороне сыграет надежно, у «Леванте» просто нет резона лезть вперед, раскрывая тылы. Ставлю на низ, но от 3,5 мяча за 1.6. В очень плотном графике на старте сезона команды вряд ли забьют 4 мяча».