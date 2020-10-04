«Динамо» — «Краснодар»: эксперты назвали фаворита матча 10-го тура чемпионата России
4 октября московское «Динамо» примет «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало матча — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры отдают преимущество «Краснодару». Поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.98. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.56. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.45.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.
Поставить на обе забьют можно за 1.90, а на пенальти — за 2.60.
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В «Динамо» снова смута, а краснодарцы в отличном настроении.
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