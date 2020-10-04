«Арсенал» — «Шеффилд»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч чемпионата Англии

Комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Шеффилд».

Ставка: победа “Арсенала” + тотал меньше 3.5 гола за 2.19.

«Это команды, которые в прошлом сезоне были очень близко друг к другу. Однако уже сейчас между ними пропасть. “Арсенал” выигрывает все трофеи в Англии — Кубок, Суперкубок, выбили “Ливерпуль” в Кубке Лиги.



Большой респект Артете! Но это не значит, что у лондонцев нет проблем в матчах на дистанции. Артета как может маскирует проблемы. Даже те матчи, которые не удаются, как например с “Вест Хэмом”, “канониры” все равно выигрывают. Не знаю, насколько это тенденция, ведь пока сыграно мало матчей, но у “Арсенала” появилась хватка победителей.



“Шеффилд” начал намного хуже ожидаемого — ноль мячей за первые три тура. Это близко к позору. Понятно, что второй сезон для этой команды должен сложиться сложнее, чем предыдущий, хоть и не будет еврокубков с Кубком Лиги. Я думаю, что этот матч будет “низовым”, по примеру двух предыдущих встреч этих команд в прошлом сезоне.



Отдаю преимущество “Арсеналу”. Думаю, что если и будет тяжело, “канониры” все равно смогут найти ресурсы, чтобы успешно для себя закончить эту встречу. Так не получилось только с “Ливерпулем”, но это совершенно другой уровень. “Шеффилд” они смогут дожать. Я бы поставил на победу “Арсенала” + тотал меньше 3.5 голов. Мне кажется, “Арсенал” не должен побеждать крупно. Даже если “Шеффилд” и забьет, то лондонцы ответят максимум двумя мячами».