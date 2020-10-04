«Сочи» — «Ростов»: прогноз Игоря Гамулы на матч 10-го тура чемпионата России

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Ростов».

Ставка: победа «Ростова» с нулевой форой за 2.00.

«10-й тур. “Сочи” — “Ростов”. Интересный матч, южное дерби. То же самое, что “Ростов” — “Краснодар” или “Сочи” — “Краснодар”. Это не только территориальные соседи, но и в турнирной таблице тоже. “Ростов” находится чуть повыше, “Сочи” чуть повыше. Сложно выявить победителя.



Недавно “Ростов” обыграл Тулу, а “Сочи” сыграл с “Краснодаром” вничью. Вроде были какие-то проблемы с ареной, но комиссия все-таки приняла арену “Фишт”. У “Ростова” и “Сочи” сборников маловато, поэтому все должны быть готовы отдать силы на поле. А что касается результата, как работник “Ростова”, поставлю на свой клуб, но с форой (0).



Между командами всего одно очко, первый отрезок сезона они провели примерно одинаково, хотя ресурсы разные. Тем не менее они бьются за попадание в еврокубки. “Ростов” вылетел из Лиги Европы после проигрыша “Маккаби” и в этом сезоне уже не появится на международной арене, но отдаст последнюю капельку пота, чтобы оказаться там в следующем году».