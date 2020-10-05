«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: ставка Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Ак Барса» и минимум 6 шайб в матче за 2.50.



«Давайте обсудим «зеленое дерби», матч между «Ак Барсом» и «Салават Юлаевым». Культовое дерби, которое пройдет при крайне неприятных обстоятельствах. Здесь на самом деле все зависит от того, кто будет играть. В командах разразилась пандемия, поэтому составы нужно смотреть буквально за час до игры, чтобы понимать, какие делать ставки и какие выбирать кефы.



Я делаю прогноз за сутки до матча. Всем известно, что «Салават Юлаев» выступает в ослабленном составе. Нет ряда лидеров команды. Сейчас вот вернулся в состав защитник Ларссон, но этого все равно не хватает, чтобы найти какую-то стабильную игру и быть тем самым «Салават Юлаевым», который много атакует и много забивает. Тем не менее команда действует интересно и достаточно непредсказуемо, но команда ослаблена. Примерно осталось 30% от того оптимального состава, о котором мы знаем.



«Ак Барс» проиграл три раза подряд. Там есть проблемы с качеством игры. Не хватает движения, идут досадные осечки. «Ак Барс» не похож сам на себя. На пресс-конференции Дмитрий Квартальнов сказал, что сказывается и пандемия. Есть слухи о том, что Зарипов и еще группа лидеров выбыла из состава. В «Ак Барса», похоже, что тоже начинается пандемия.



Мы не знаем, какой масштаб все это примет перед матчем, но опять же слухи о том, что пять игроков из фарм-клубов ВХЛ вызваны в основу. Я не удивлюсь, если этот «Ак Барс» будет изменен очень сильно по составу. Пока этого не произошло. «Ак Барс» мне кажется более здоровым коллективом, а «Салават Юлаев» — нет. Для того, чтобы кеф был более менее приличным, а на победу «Ак Барса» дают 1.21, такой кеф я бы не стал брать, поэтому я беру кеф 2,5 на то, что «Ак Барс» победит и тотал в матче будет больше 5.5 шайбы.



«Ак Барс» может победить в основное время, если из-за пандемии не сляжет половина состава. В тотале я мало сомневаюсь, потому что играть будут резервисты, а значит, не очень надежная оборона и большое количество заброшенных шайб. Так я вижу зеленое дерби прямо сейчас. Я беру кеф 2.50, но вы все-таки дождитесь начала матча. Делайте ставки на самом флажке, потому что важно смотреть на заявки на игру», — сказал Лысенков.

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