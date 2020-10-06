«Витязь» — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Локомотив». Игра состоится во вторник, 6 октября, в Подольске на арене «Витязь».



Ставка: победа «Витязя» в основное время за 2.60.



«Игра будет интересная, подольчане сейчас на ходу. Вся команда играет классно. Ежов очень хорош, спасает, тащит. Думаю, молодой ярославский коллектив они смогут одолеть. Преимущества в две шайбы достичь более чем реально.



«Локомотив» тоже, конечно, не лыком шит, очень неплох, там есть звено, которое способно реализовать большинство, но хозяева сейчас явно сильнее, мастерства у них побольше. В обоих коллективах есть травмированные игроки, но буквально по одному. Это не так страшно. У некоторых сейчас по восемь-десять хоккеистов в лазаретах.



Крупного счета я не жду, но преимущества в одну-две шайбы по результатам основного времени хозяева льда добьются. По очкам обе команды примерно на одном уровне сейчас находятся. У ярославцев на одно очко меньше при игре в запасе. Так что битва будет знатная, им есть что доказывать», — сказал Кожевников.