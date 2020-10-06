ЦСКА — «Динамо»: ставка Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо».



Ставка: «Динамо» не проиграет в основное время за 1.88.



«ЦСКА — фаворит этого матча, но это дерби, и здесь не всегда побеждает фаворит. На этот раз я считаю, что «Динамо» не проиграет, вполне возможна ничья в основное время.



Динамовцы сейчас показывают хорошую игру, немного, правда, сбавило в последних двух матчах: команда проиграла «Трактору», победила «Куньлунь», но пропустила аж три шайбы. «Динамо» вообще много пропускает, с этим, конечно, надо что-то делать тренерскому штабу. Но думаю, против ЦСКА команда Крикунова сыграет гораздо лучше и не проиграет в основное время. Плюс на дерби у «Динамо» настрой будет посерьёзнее, чем, например, на игру против «Трактора».



В последнее время московские дерби отличаются высокой результативностью, потому что все команды играют на 120%. От этого матча жду много борьбы, зрелищной игры, потому что дерби — это дерби», — сказал Вуйтек.

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