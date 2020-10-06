ЦСКА — «Динамо»: ставка Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо».
Ставка: «Динамо» не проиграет в основное время за 1.88.
«ЦСКА — фаворит этого матча, но это дерби, и здесь не всегда побеждает фаворит. На этот раз я считаю, что «Динамо» не проиграет, вполне возможна ничья в основное время.
Динамовцы сейчас показывают хорошую игру, немного, правда, сбавило в последних двух матчах: команда проиграла «Трактору», победила «Куньлунь», но пропустила аж три шайбы. «Динамо» вообще много пропускает, с этим, конечно, надо что-то делать тренерскому штабу. Но думаю, против ЦСКА команда Крикунова сыграет гораздо лучше и не проиграет в основное время. Плюс на дерби у «Динамо» настрой будет посерьёзнее, чем, например, на игру против «Трактора».
В последнее время московские дерби отличаются высокой результативностью, потому что все команды играют на 120%. От этого матча жду много борьбы, зрелищной игры, потому что дерби — это дерби», — сказал Вуйтек.
- 6 октября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:40
-
14:11
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:00
- 5 октября 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:30
-
08:15