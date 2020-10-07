Германия – Турция: прогноз Кирилла Дементьева на товарищеский матч

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на товарищеский матч Германия – Турция.
Ставка: 1-й тайм результативнее 2-го за 3.05.
«Сборная Германии очень неудачно провела первый матч в Лиге наций. Но мне не кажется, что это подстегнет их на какие-то подвиги в товарищеской игре. Непонятно, зачем подобные встречи вообще сейчас нужны. Не уверен также в присутствии всех сильнейших игроков обеих команд. Вполне возможно, кто-то получил травму в эти выходные или вовсе решил себя поберечь. Честно, не жду результативного и зрелищного футбола.
Думаю, во втором тайме, когда начнутся замены, голов мы можем и не увидеть. По мне, если активность и будет, то случится она еще до перерыва. Конечно, ставка рискованная, но я предположу, что самым результативным таймом окажется именно первый. Коэффициент шикарный, поэтому есть смысл попробовать. В товарищеских играх зачастую так и бывает, что вторые половины менее событийные», — сказал Дементьев.
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