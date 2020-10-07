Германия — Турция: прогноз Максима Калиниченко на товарищескую игру

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Германия — Турция.
Ставка: победа Германии минимум в 2 мяча за 2.36.
«В товарищеском матче национальная команда Германии примет дома Турцию. Здесь очевиден явный фаворит. Это немцы. Понятно, что у них большой выбор высококлассных футболистов.
Правда, именно в рамках товарищеской игры Йоахим Лёв может провести какие-то ротации в составе. Тем более что против него играет не топ-команда. Тут тяжело точно прогнозировать.
Хотя, думаю, особо на результат встречи выбор игроков у Германии не повлияет. Возможно, только на величину счёта. Выигрывать немцы могут в любом составе, кто бы у них ни вышел на поле.
Хотя Турция в последнее время улучшается. По сравнению с прошлыми годами эта команда омолодилась. Сейчас она показывает достаточно дерзкий и интересный футбол.
Но важным фактором этой встречи для турок является поддержка трибун. А в современных реалиях её, скорее всего, не будет. Ещё год назад на такую игру могла бы собраться половина стадиона из Турции.
Последние матчи эта команда провела не очень удачно – ничья с Сербией и проигрыш Венгрии. Впрочем, немцы тоже смотрелись неважно. Они дважды сыграли вничью с Испанией и Швейцарией.
Сейчас команда турок будет максимально чувствовать себя как гостевая. Шансов на успех я у неё вижу немного. В связи с этим предлагаю поставить на победу сборной Германии с форой (-1.5)», — сказал Калиниченко.
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