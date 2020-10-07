Португалия — Испания: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую встречу

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Португалия — Испания.
Ставка: ничья за 3.56.
«Испания приезжает в гости к Португалии на товарищескую встречу. Последний раз команды забили по три мяча на чемпионате мира. Думаю, сегодня будет такое же зрелище.
Португальцы успешно выступили в отборе, да и в Лиге наций пока что очки не теряли. Очень бодро они провели игры против Швеции и Хорватии.
Я считаю, в товарищеских поединках сборная будет играть примерно так же, как и в официальных турнирах. У команды сильная атакующая линия, да и голкипер может поймать кураж.
Испанцы в последние годы перестраиваются, однако уровень по-прежнему достаточно высок. Они оступились с Германией (1:1), но Украину (4:0) оставили без баллов.
Скорее всего, гости вновь будут контролировать мяч, правда, и их визави за счёт индивидуального мастерства окажут сопротивление. В этой паре я надеюсь на открытый равный футбол», — сказал Павлюченко.
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