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Португалия — Испания: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую встречу

Португалия — Испания: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую встречу
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Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Португалия — Испания.

Ставка: ничья за 3.56.

«Испания приезжает в гости к Португалии на товарищескую встречу. Последний раз команды забили по три мяча на чемпионате мира. Думаю, сегодня будет такое же зрелище.

Португальцы успешно выступили в отборе, да и в Лиге наций пока что очки не теряли. Очень бодро они провели игры против Швеции и Хорватии.

Я считаю, в товарищеских поединках сборная будет играть примерно так же, как и в официальных турнирах. У команды сильная атакующая линия, да и голкипер может поймать кураж.

Испанцы в последние годы перестраиваются, однако уровень по-прежнему достаточно высок. Они оступились с Германией (1:1), но Украину (4:0) оставили без баллов.

Скорее всего, гости вновь будут контролировать мяч, правда, и их визави за счёт индивидуального мастерства окажут сопротивление. В этой паре я надеюсь на открытый равный футбол», — сказал Павлюченко.

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Футболисты в заявке у обеих сборных серьёзные, яркой игры не избежать.
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