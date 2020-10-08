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Грузия – Беларусь: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора Евро-2020

Грузия – Беларусь: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора Евро-2020
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч первого раунда квалификации Евро-2020 Грузия – Беларусь.

Ставка: Грузия не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.86.

«У Грузии сейчас сильнейшая за многие годы сборная. В ней сплав и опыта, и молодости, и таланта. А руководит всем этим добротный тактик Владимир Вайсс, который стоит у руля команды уже почти пять лет. Жано Ананидзе снова не будет, но все остальные главные боевые единицы в строю – и Хвича Кварацхелия, забивший отличный гол в воскресенье за «Рубин», и один из лидеров «Гента» Георги Чакветадзе.

Думаю, у грузин сейчас отличный шанс не только выйти в финал этого плей-офф, но и впервые стать участниками Евро.

Белорусы неплохо организованы, но качества у них не хватает, к тому же в четверг не сыграет лидер команды Станислав Драгун, у которого по официальной версии коронавирус. С сентября прошлого года у белорусов всего одна победа в официальных матчах, причем добыта она была в Казахстане месяц назад при слишком уж подозрительных скачках коэффициентов у букмекеров и соответствующем победном голе», — сказал Петросьян.

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Белорусский футбол на спаде, а в Грузии не могли забить даже Дания с Ирландией.
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