Грузия — Беларусь. Прогноз: Хвича Кварацхелия отправит домой Гутора, Драгуна и Стасевича

8 октября Грузия примет Беларусь в матче полуфинала квалификации Евро-2020, путь D. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Грузии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех Беларуси оценён букмекерами коэффициентом 3.88. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.12.
Букмекерские коэффициенты на стыковой матч квалификации ЧЕ-2020 Грузия — Беларусь
Букмекеры считают, что матч плей-офф квалификации чемпионата Европы-2020 Грузия — Беларусь не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.
Анализ и прогноз матча квалификации ЧЕ-2020 Грузия — Беларусь (08.09.2020)
Чемпионат Европы-2020 был перенесен в марте из-за вспышки COVID-19. Теперь официально финальная стадия турнира пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. В прошлом году страны-участницы провели квалификацию и определили 20 участников финальной стадии.
Однако из-за расширения формата количество возможных участников увеличилось. Поэтому ещё 16 команд разыграют четыре последние путёвки на Евро-2020 в четырёх стыковых мини-турнирах: пути A, B, C и D. Восемь полуфиналов состоятся 8 октября, четыре финала – 12 ноября.
В одном из полуфиналов пути D в битве за последнюю возможность попасть на ЧЕ-2020 сойдутся сборные Грузии и Беларуси. Путём жребия было определено, что поединок пройдёт на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси. Однако из-за эпидемиологической обстановки зрителей на трибунах не будет. Впрочем, родное поле есть родное поле.
Грузины во время основной квалификации попали в группу D, к Швейцарии, Дании, Ирландии и Гибралтару. За восемь туров получилось набрать всего лишь восемь баллов, что оказалось по итогу в два раза меньше, чем у датчан, финишировавших вторыми. Две победы логично пришлись на скромнейший Гибралтар, но зато стоит отметить, что на своём поле «крестоносцы» не пропустили ни от Ирландии (0:0), ни от Дании (0:0).
Правда, было это в прошлом году. Теперь же сборная Грузии успела провести два поединка в Лиге наций в прошлом месяце. Первый на выезде с Эстонией, а второй дома с Северной Македонией. Получилось вполне неплохо.
Эстонцев в первом туре Грузия обыграла с минимальным счётом, вполне заслуженно. А вот во втором туре грузины скатали ничью с македонцами (1:1). Любопытно тут то, что Северная Македония нанесла всего лишь два удара по воротам Грузии за всю игру, да ещё и осталась в меньшинстве на 64-й минуте. Хотя преимущество грузин и тут было подавляющим.
Сборной Беларуси достались Германия, Нидерланды, Северная Ирландия и Эстония. Понятно, что потолком здесь было четвёртое место. Собственно, после восьми туров белорусы с четырьмя очками, которые они набрали в двух играх с эстонцами, и замкнули топ-4.
В новом розыгрыше Лиге наций белорусы стартовали неоднозначно. Сперва у себя дома уступили Албании (0:2), а затем на выезде добились победы над Казахстаном (2:1). Однако и тут надо сказать, что получилось забить победный гол только лишь из-за детской ошибки казахов в обороне.
На данный момент сборная Грузии смотрится предпочтительнее. Мало того, что она демонстрирует интересный футбол под руководством известного словака Владимира Вайсса, так ещё и будет играть на своём поле, пусть и без болельщиков. А в родных стенах она пропускает относительно редко.
Мы бы проверили комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.88. Ждать много голов не стоит. У Беларуси с результативностью большие проблемы, а грузинам хватит и одного-двух мячей. Цена ошибки высока, раскрываться раньше времени никто не рискнёт.
Прогноз и ставки на матч квалификации ЧЕ-2020 Грузия — Беларусь 8 октября 2020 года
Сборная Грузии показывает интересный футбол под руководством Владимира Вайсса, в новом розыгрыше Лиги наций старт тоже получился успешным. В Беларуси же футбол сейчас находится на большом спаде, забить грузинам на их поле будет очень трудно. Ждём низового поединка, в котором Грузия как минимум не проиграет в основное время.
Ставка: Грузия не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.
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