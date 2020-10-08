Бельгия — Кот-д'Ивуар: ставка Александра Мостового на товарищеский матч

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на товарищеский матч Бельгия — Кот-д'Ивуар.
Ставка: победа Кот-д'Ивуар с форой (0) за 6.80.
«В Брюсселе пройдет поединок сборной Бельгии против Кот-д'Ивуара. Мне не понятно, для чего проводить такие товарищеские игры за три дня до старта в определяющих поединках Лиги Наций.
Могу предположить, что гостей на этот матч пригласили по причине того, что большая часть африканской сборной играет в Бельгии и во Франции. Нельзя не отметить, что команда «слонов» довольно неплохо укомплектована техничными и физически сильными игроками.
Хозяева вряд ли будут рисковать основой в преддверии официальных дуэлей и скорее всего, сыграют без особой мотивации. Помимо всего, нельзя забывать, что контрольные поединки приносят удивительные результаты, чего я ожидаю и в столице Евросоюза. Предполагаю победу сборной из Западной Африки», — сказал Мостовой.
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