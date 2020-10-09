«Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Металлург» Мг.



Cтавка: победа «Автомобилиста» в основное время за 1.77.



«Всего неделя прошла с тех пор, как «Автомобилист» с «Магниткой» начали свои внутридивизионные «разборки», а уже нате вам, пожалуйста, второй матч этих же соперников. После того матча «Автомобилист» успел одолеть дома товарищей из солнечного Казахстана, а «Магнитка» выиграть на выезде у «Нефтехимика» и СКА. То есть у обеих команд в принципе все нормально, и обе идут, как говорят летчики, «с набором высоты».



Есть в противостояниях «Автомобилиста» и «Магнитки» одна особенность, пройти мимо которой невозможно по определению. Судите сами: пять последних «междусобойчиков» из шести (а с учетом матча на Мемориале Рамазана и вовсе шесть из семи) завершились у них со счетом 3:2. Трижды в этих пяти матчах побеждали екатеринбуржцы и дважды магнитогорцы. Чувствуете, что нас ждет в пятницу? Кстати, тот самый матч, единственный закончившийся с другим счетом, выиграла «Магнитка» в гостях. И она тоже забила тогда три шайбы, вот только «Автомобилист» подвел – вовсе не смог распечатать чужие ворота. В общем, равенство наблюдается по всем компонентам, включая текущее движение по турнирной таблице, где соперников разделяют три строчки, но всего два очка.



То есть мы уже почти не сомневаемся, что грядущий «междусобойчик» просто обязан завершиться со счетом 3:2. Вопрос только, в чью пользу? На мой взгляд, в пользу хозяев. Потому что они в последнее время меньше играли, а значит, сохранили больше сил. Потому что никуда из дома не выезжали, тогда как «Магнитка» матчем в Екатеринбурге завершает отнюдь не легкую трехматчевую выездную сессию.



Думаю, есть смысл поставить на 3:2 в пользу «Автомобилиста». Быть может, даже за пределами основного времени – это будет наиболее справедливо», — сказал Лебедев.

«Автомобилист» — «Металлург». Прогноз: Дацюка с Коваржем ждёт сюрприз, Бек расчехлит пушку Букмекеры совсем не верят в магнитогорцев, хотя они не столь плохи.