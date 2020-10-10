«Салават Юлаев» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.60.

«Будет тяжёлая игра для обеих команд, но ставлю на ЦСКА, даже несмотря на то что матч пройдёт в Уфе. Считаю, матч будет похож на прошлый матч «армейцев», когда они играли с московским «Динамо» и на протяжении всей встречи шла упорная борьба.



ЦСКА превосходит в мастерстве уфимцев, и за счёт этого команда Игоря Никитина получит преимущество. Ещё один важный момент — у «Салавата» не сыграет довольно много важных игроков, что скажется на результате. Да и у Уфы не такая сильная оборона, чтобы не позволить «армейцам» организовать несколько заброшенных шайб. ЦСКА в свою очередь в обороне действует качественно, команда не пропустила от сильной атаки московского «Динамо».



В матче не будет высокой результативности, жду победы «армейцев» примерно с таким же счётом, с каким они смогли обыграть команду Владимира Крикунова. Конечно, Уфа может развалиться, если будет уступать в 2-3 шайбы и пропустит в концовке, но не думаю, что это случится.



Ожидаю, что ЦСКА будет владеть инициативой, игровым преимуществом, но всё-таки он не является яркой атакующей командой, а больше любит в начале матча действовать от обороны. Увидим осторожный хоккей».