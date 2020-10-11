«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Трактор».

Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1.5) за 2.00.

«Можно, конечно, порадоваться победной серии «Трактора», которая на данный момент насчитывает уже целых три матча. «Автомобилист» такой серией похвастаться не может, поскольку не сумел додавить в предыдущем матче «Магнитку», уступив в серии послематчевых буллитов. Но екатеринбуржцы могут похвастаться другим, и это куда весомее победной серии «Трактора». «Автомобилисты» могут похвастаться тем, что челябинцы давно и серьезно являются их «клиентом». Что это такое и чем оно грозит, мы рассказывали на этих страницах неоднократно и максимально подробно. В данном же контексте понятие «наш клиент» означает, что «Трактор» уступил «Автомобилисту» девять последних матчей регулярных чемпионатов. А если сюда добавить плей-офф, в котором соперники сошлись в марте 2019 года, то таких матчей будет уже тринадцать. Тринадцать! Именно столько матчей Челябинск не может выиграть у Екатеринбурга. А последняя победа «Трактора», которая, кстати, тоже случилась в бывшем Свердловске, приходится на сентябрь 2018-го года.



По сравнению со «своим клиентом» все остальные расклады и вся статистика меркнут. Конечно, есть любители играть на прерывании серий, но, на мой порочный взгляд, сейчас этот номер не пройдет. Пусть даже «Трактор» и отдыхал на двое суток больше, да и играл с давно лежащим вниз лицом «Куньлунем», причем в родных стенах (и выиграл, к слову, достаточно скромно).



В общем, победная серия конкретно «Автомобилиста» над конкретным «Трактором» продлится. До десяти матчей в регулярных чемпионатах или до четырнадцати вообще. Хозяева победят в основное время с преимуществом в пару шайб, а больше им и не нужно».