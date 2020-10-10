«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Бориса Миронова на матч КХЛ в Ярославле

Советский и российский хоккеист Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Локомотива» за 2.35.
«Со столичными клубами у «Локомотива» в этом сезоне пока получается довольно неплохо – три победы в трех матчах. На старте сезона дома разгромили «Спартак» (7:2), через тур выиграли у «Динамо» в столице (3:2), а позавчера вновь обыграли в Москве «Спартак» (2:1 ОТ). С ЦСКА пока не встречались – матч запланирован на 16 ноября. До этого железнодорожники по разу дома сыграют со «Спартаком» и «Динамо».
«Локомотив» потихоньку возвращается в чемпионат, из лазарета выходят переболевшие коронавирусом игроки, состав с каждым туром получает более оптимальный вид. В «Динамо» вроде больных нет, травмирован лишь Брюквин. На мой взгляд, с таким подбором игроков, как у бело-голубых, команда должна выступать более стабильно. У москвичей лишь шестое место на Западе и 13-е — в общей таблице (з 23 команд. Москвичи, кстати, проиграли три последних матча из четырех.
Если смогут нейтрализовать ударное звено «Динамо», хозяева одержат вторую победу в сезоне над «Динамо». Мне кажется, выиграет «Локомотив», причем в основное время».
- 10 октября 2020
-
14:30
-
14:28
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:37
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
07:00
- 9 октября 2020
-
19:00
-
18:30