«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Бориса Миронова на матч КХЛ в Ярославле

Советский и российский хоккеист Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Локомотива» за 2.35.

«Со столичными клубами у «Локомотива» в этом сезоне пока получается довольно неплохо – три победы в трех матчах. На старте сезона дома разгромили «Спартак» (7:2), через тур выиграли у «Динамо» в столице (3:2), а позавчера вновь обыграли в Москве «Спартак» (2:1 ОТ). С ЦСКА пока не встречались – матч запланирован на 16 ноября. До этого железнодорожники по разу дома сыграют со «Спартаком» и «Динамо».



«Локомотив» потихоньку возвращается в чемпионат, из лазарета выходят переболевшие коронавирусом игроки, состав с каждым туром получает более оптимальный вид. В «Динамо» вроде больных нет, травмирован лишь Брюквин. На мой взгляд, с таким подбором игроков, как у бело-голубых, команда должна выступать более стабильно. У москвичей лишь шестое место на Западе и 13-е — в общей таблице (з 23 команд. Москвичи, кстати, проиграли три последних матча из четырех.



Если смогут нейтрализовать ударное звено «Динамо», хозяева одержат вторую победу в сезоне над «Динамо». Мне кажется, выиграет «Локомотив», причем в основное время».