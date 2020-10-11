Казахстан — Албания: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Лиги наций

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Лиги наций Казахстан — Албания.

Ставка: Албания не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.05.

«Матч Казахстан — Албания совершенно непредсказуем с точки зрения результата. В Лиге С все команды — Казахстан, Албания, Беларусь и Литва — провели по два матча и все набрали по 3 очка, то есть никакие закономерности здесь пока не прослеживаются. Причём не имело никакого значения даже то, кто играл дома, а кто на выезде. Казахстан в гостях обыграл Литву со счетом 2:0, а затем дома проиграл Беларуси — 1:2. Албания в гостях обыграла ту же Беларусь — 2:0, а потом дома уступила Литве — 0:1.



В целом сборная Албании в этой группе изначально могла казаться фаворитом. В её составе есть игроки, выступающие в главных европейских лигах — в Италии, Испании, Германии. Большинство же футболистов сборной Казахстана играют в своём чемпионате, редкие легионеры — в РПЛ и ОАЭ.



Учитывая то, что фактор своего поля не играет решающей роли, можно предположить, что более сильная на бумаге сборная Албании в Казахстане может и выиграть. Или хотя бы сыграть вничью. Коэффициент на это невысок, поэтому придётся искать комбинированный вариант. В предыдущих матчах команд забивалось не очень много мячей, но всего лишь раз меньше двух. Казахстан дома с Беларусью и забил, и пропустил. Поэтому, мне кажется, можно рассмотреть вариант «Х2 и ТБ 1.5».