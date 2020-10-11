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Босния и Герцеговина — Нидерланды: прогноз Алексея Смирнова на матч Лиги наций 11.10.2020

Босния и Герцеговина — Нидерланды: прогноз Алексея Смирнова на матч Лиги наций 11.10.2020
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч Босния и Герцеговина — Нидерланды в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

«У сборной Боснии и Герцеговины большие проблемы с результатами. Подопечные Душана Баевича в четверг встречались с Северной Ирландией и имели все шансы на проход в финальную часть квалификации Евро-2020. Расслабленность не позволила хозяевам увеличить своё преимущество, а также отбиться от соперника, который в итоге победил в серии послематчевых пенальти.

Нидерланды уже прошли на Евро в конце прошлого года, и сейчас эта команда играет без какого-либо напряжения, в своё удовольствие. Но такой подход может не сильно радовать болельщиков, поскольку поражения от Италии и Мексики в последних двух матчах с одинаковым счётом 0:1 говорят о недостаточной мотивации футболистов.

Я полагаю, что предстоящая встреча получится интересной для зрителей за счёт желания обеих сторон реабилитироваться. По характеру боснийцы не относятся к тем, кто уходит в себя после неприятностей, и могут на эмоциях даже удивить в атаке. От оранжевых также жду полной заряженности, поскольку они вполне способны обогнать итальянцев по итогам текущего тура Лиги наций. Гости давно не пробивали верх в своих матчах, что им несвойственно, а хозяева на протяжении нескольких поединков играют в очень яркий, открытый футбол. Предположу, что эти сборные забьют не менее трёх голов».

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