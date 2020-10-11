Польша – Италия: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги наций УЕФА

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций Польша – Италия.
Ставка: победа Италии за 1.88.
«Нас ждёт очень интересный матч. У Польши сейчас очень крепкая команда. В недавнем товарищеском матче она крупно обыграла финнов со счётом 5:0. В квалификационной группе Лиги наций поляки пока делят второе место с Нидерландами. Им же Польша в первом туре уступила, а во втором обыграла Боснию и Герцеговину.
Играть полякам в этой встрече предстоит с опасными, атакующими итальянцами. У них сейчас в нападении есть большой потенциал. Но и про оборону тренерский штаб Италии не забывает. Больших проблем в защите пока у итальянцев не было.
Италия довольно молодая и задорная команда. Мне она нравится. В товарищеской игре она лихо разобралась с Молдавией, напихав ей шесть безответных голов. В группе Лиги наций итальянцы тоже идут уверенно – две победы в двух матчах. В одной из этих игр Италия победила равного соперника в лице голландцев.
Поляки играют в прагматичный и жёсткий футбол. Им предстоит выступать дома. Так что Италии будет чуть сложнее, учитывая отсутствие домашней атмосферы.
Тем не менее, исходя из тех матчей, что я видел, итальянцы сейчас на очень хорошем ходу. Они могут много неприятностей создать полякам. В прогнозе я буду тоже прагматичен. Предлагаю просто поставить на победу Италии».
- 11 октября 2020
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