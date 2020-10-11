Франция — Португалия: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, по какому каналу

11 октября Франция примет Португалию в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех Португалии оценён букмекерами коэффициентом 3.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.46.



Букмекеры считают, что матч третьей группы лиги А Франция — Португалия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.



Поставить на обе забьют можно за 1.94, гол Криштиану Роналду идёт за 2.40.

Франция — Португалия. Прогноз: Роналду покажет Мбаппе и Гризманну, кто в доме хозяин За два тура Лиги наций соперники на двоих наколотили 11 голов.