Франция — Португалия: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, по какому каналу

11 октября Франция примет Португалию в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех Португалии оценён букмекерами коэффициентом 3.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.46.
Букмекеры считают, что матч третьей группы лиги А Франция — Португалия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.
Поставить на обе забьют можно за 1.94, гол Криштиану Роналду идёт за 2.40.
- 11 октября 2020
-
19:30
-
19:25
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:48
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:48
-
13:31
-
13:15
-
13:14
-
13:00
-
12:56