Хорватия — Швеция: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Хорватия — Швеция в рамках 3-го тура Лиги наций.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.99.

«Любопытный матч. У хорватов очень серьёзно поменялось поколение. Кто-то сошёл с пьедестала, добавились молодые футболисты. Хорваты выиграли у Австрии в товарищеской встрече, Пашалич забил свой первый мяч за национальную сборную.



После двух поражений от Франции и Португалии, в которых хорваты пропускали по 4 мяча, они, конечно, постараются что-то противопоставить шведам во главе с Янне Андерссоном. У шведов был экспериментальный состав в матче со сборной России, но добиваться результата они умеют даже в непростых условиях. Сейчас снова выездной матч.



Что объединяет Хорватию и Швецию, так это то, что они начали Лигу наций с двух поражений подряд. Между собой команды играли в товарищеской встрече в 2012-м, и шведы победили — 3:1. Тогда ещё в составе шведов был Ибрагимович, он забил один из мячей, а Себастьян Ларссон отметился дублем.



Швеция — очень организованная команда, практичная. Думаю, шведы в первом тайме будут присматриваться к сопернику, а во втором добавят. В такой паре есть смысл сыграть «второй тайм результативнее первого». Это одна из моих любимых ставок, и коэффициент неплохой».