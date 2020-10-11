Россия — Турция: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Турция.

Ставка: гол Турции в первом тайме за 2.72.

«Сентябрьские матчи сложились для подопечных Шенола Гюнеша похожим образом. Они могут контролировать мяч, однако стабильно проникать в штрафную упорно не выходит. Варианта два — постоянные навесы/забросы в штрафную, а также дальние удары. Венгры с трудом, но всё же справились. Сербы действовали в три центральных защитника, выстояли даже в меньшинстве.



Проблема в том, что даже просто снимать верх и караулить зону подбора нашим будет тяжеловато. Коронавирус у Георгия Джикии не подтвердился, однако защитник “Спартака” всё же не сыграет. Плюс выпал Марио Фернандес. Фёдор Кудряшов лучше действует на фланге, Жиров ни разу не играл за сборную, а Андрей Семёнов и Илья Кутепов в последнее время предоставленными шансами пользовались откровенно так себе. У Беляева на счету один матч (с Сан-Марино в прошлом году), это тоже довольно средний защитник.



Сослан Джанаев после неудачной игры со Швецией наверняка вернётся на скамейку. В РПЛ он хорош (с выходами всегда были проблемы, но в “Ростове” и “Сочи” он старается не покидать “ленточку”), а в сборной России упорно не клеится. С ходу довериться Матвею Сафонову — не в привычках Черчесова. У него новички обычно какое-то время варятся в атмосфере сборной и на первых порах ограничиваются тренировками, а только потом получают шанс.



Остаётся Антон Шунин. В РПЛ за “Динамо” он действует здорово, хотя в Лиге Европы не так давно, например, начудил. Думается, со Швецией два гола взялись из ничего именно по этой причине: общая нервозность, несогласованность и неуверенность довольно часто оборачиваются срезками, рикошетами и глупыми голами.



Уровень исполнителей у сборной Турции крепкий. Индивидуально сильных футболистов достаточно, а свои два-три шанса они непременно получат. Даже банальные навесы с фланга и несколько угловых рискуют обернуться для россиян проблемами. А сидеть и ждать у моря погоды гостям нельзя: четвёртое место в группе приведёт к понижению в классе, надо набирать очки.



На таком фоне гол сборной Турции за не самый стыдный коэффициент 1.58 смотрится надёжно. Варианты посмелее — ИТБ 1 гола Турции за дивные 2.45 и гол Турции в первом тайме за 2.72. Три мяча в ворота второго состава сборной Германии в товарищеском поединке — не самое значимое достижение, зато с точки зрения обретения уверенности оно может оказаться крайне полезным. Думаем, Шунин всё же пропустит. А там уж всё будет зависеть от атаки».