«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ 11 октября

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор».
Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1.5) за 2.13.
«Две уральские команды, претендующие не только на попадание в плей-фф, но и на прохождение как минимум одного раунда Кубка Гагарина. Находятся довольно близко друг к другу в турнирной таблице – их разделяет всего 5 очков. Отсюда и важность предстоящей игры увеличивается.
В этом сезоне «Трактор» играет не так ярко, как два года назад. «Автомобилист» потихоньку забирает те очки, которые должен был собрать. Иногда, правда, команда спотыкается, но выступает довольно стабильно. И третье место в турнирной таблице Востока – тому подтверждение.
У клуба из Екатеринбурга больше молодых и перспективных ребят, есть кому забить и кому прикрыть тылы. Фаворит однозначно «Автомобилист». Выиграет с разницей минимум в две шайбы. Выбираю ставку победа «Автомобилиста» с форой (-1.5) за 2.13».
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