«Торпедо» — «Сибирь»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» в основное время за 2.60.



«Торпедовцы» уступили хабаровскому «Амуру» со счётом 1:2, видимо, расслабились. Слишком большой перерыв был у них между матчами — целых шесть дней. Но тут дело в том, что в Хабаровске они провели сразу две игры с «Амуром» и в первой, кстати говоря, победили по буллитам — 3:2. Теперь вот вернулись в Нижний Новгород.



С сибиряками им будет тяжеловато играть, поскольку у них весьма хороший вратарь, да и команда тоже отличная, показывает достойный хоккей. Пусть те и уступили «Авангарду» со счётом 0:4. Тем не менее у них должна прорезаться игра, в том числе и сегодня. Нижегородцы устали от дальних перелётов и перемещений.



Нас ждёт очень интересный матч. Моя ставка будет на победу «Сибири» в основное время. Ребята должны выстрелить, тем более что больше двух — максимум трёх встреч не проигрывают. У них такое чередование идёт по результатам. Вот сегодня пора побеждать, тем более соперник измотан дальними и длительными перемещениями по стране. После своих поражений сибиряки настроятся, встряхнутся и будут готовы выигрывать. Преимущества в одну шайбу им будет достаточно», — сказал Кожевников.

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