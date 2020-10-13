«Крылья Советов» — «Спартак-2»: прогноз и ставка на матч 15-го тура ФНЛ в Самаре

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Спартак-2».

Ставка: «Спартак-2» забьёт за 1.89.

"«Крылья Советов» продолжают растягивать удачную серию и приближаться к лидерам. На данный момент они не проигрывают уже восемь туров. Более того, на этом внушительном отрезке случилась только одна ничья. «Спартак-2» – один из прямых конкурентов, пусть на повышение в классе он как фарм-клуб не претендует. За 14 туров столичный клуб набрал 28 очков и сейчас замыкает четвёрку лидеров ФНЛ. До этого он вообще располагался на втором месте, но поражение дало о себе знать.



В матче прошлого тура красно-белые принимали «Чайку» и уступили в упорной борьбе (1:2). В целом, соперники смотрелись плюс-минус сопоставимо, но песчанокопцам на этот раз повезло чуть больше. Хозяева сумели забить только на 79-й минуте.



Впрочем, в нынешнем сезоне москвичи не отличаются стабильной игрой на своём поле. Гораздо интереснее выглядит футбол на выезде. К слову, они сейчас являются одними из лидеров первенства по набранным очкам в гостях. За семь выездов получилось добыть шесть побед, забить 16 голов, а пропустить только четыре. Очень мощно.



Хотя понятно, почему букмекеры считают явным фаворитом хозяев. Дело в том, что «Крылья Советов» за восемь последних туров пропустили всего лишь один-единственный гол, а забили целых 23. Да и на своём поле успели пропустили только один раз.



В успехе «крылышек» мало сомнений. На данный момент команда Игоря Осинькина действительно выглядит гораздо предпочтительнее, разница в уровне исполнителей солидная. К тому же у гостей не будет дисквалифицированного Михаила Игнатова, которого вот-вот отдадут в аренду. Однако, на наш взгляд, на этот раз выйти сухими из воды не получится.



Предстоящий поединок со «Спартаком» станет для самарцев, как и для других клубов, третьим за девять дней. Отсутствие свежести рискует сказаться, а красно-белые забили в 12 из 13 сыгранных туров (если не брать техническую победу над брянским «Динамо»). Так что мы бы проверили гол гостей за коэффициент 1.89".