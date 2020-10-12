«Крылья Советов» — «Спартак-2». Прогноз: Гацкан с Комбаровым не уйдут от Дьякова и Нимели

13 октября «Крылья Советов» примут «Спартак-2» в матче 15-го тура Футбольной Национальной Лиги. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 9.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.30.

Букмекерские коэффициенты на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Спартак-2» 13 октября

Букмекеры считают, что матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Спартак-2» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89.

Анализ и прогноз матча «Крылья Советов» — «Спартак-2» (13.10.2020)

Пока топовые футбольные чемпионаты стран Европы взяли паузу для матчей сборных в Лиге наций и квалификации ЧМ-2022, в лучшей лиге мира продолжают кипеть страсти. В ФНЛ на повестке дня 15-й тур, все 11 матчей пройдут в один день. Среди прочих 13 октября сразятся «Крылья Советов» и «Спартак-2». Их встреча начнётся в 18:00 мск и пройдёт на стадионе «Самара Арена» в Самаре.

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«Крылья Советов» продолжают растягивать удачную серию и приближаться к лидерам. В прошлой игре они гостили у ивановского «Текстильщика» и отпраздновали победу (3:0). Причём абсолютно по делу. Самарцы владели инициативой и создали гораздо больше остроты.



На данный момент они не проигрывают уже восемь туров. Более того, на этом внушительном отрезке случилась только одна ничья – в тяжелейшем выездном матче 12-го тура против «Нефтехимика» (1:1). И семь побед. Ничего себе график!



Уверенная игра позволила самарской команде после 14-го тура запрыгнуть на третью строчку. Сейчас у неё в активе 29 баллов, а отставание от лидирующего «Нижнего Новгорода» составляет всего лишь два пункта. Правда, плотность верхней части турнирной таблицы такова, что сразу пять соперников находятся на расстоянии не более четырёх баллов.

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«Спартак-2» – один из прямых конкурентов, пусть на повышение в классе он как фарм-клуб не претендует. За 14 туров столичный клуб набрал 28 очков и сейчас замыкает четвёрку лидеров ФНЛ. До этого он вообще располагался на втором месте, но поражение дало о себе знать.



В матче прошлого тура красно-белые принимали «Чайку» и уступили в упорной борьбе (1:2). В целом, соперники смотрелись плюс-минус сопоставимо, но песчанокопцам на этот раз повезло чуть больше. Хозяева сумели забить только на 79-й минуте.



Впрочем, в нынешнем сезоне москвичи не отличаются стабильной игрой на своём поле. Гораздо интереснее выглядит футбол на выезде. К слову, они сейчас являются одними из лидеров первенства по набранным очкам в гостях. За семь выездов получилось добыть шесть побед, забить 16 голов, а пропустить только четыре. Очень мощно.

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Хотя понятно, почему букмекеры считают явным фаворитом хозяев. Дело в том, что «Крылья Советов» за восемь последних туров пропустили всего лишь один-единственный гол, а забили целых 23. Да и на своём поле успели пропустили только один раз.



В успехе «крылышек» мало сомнений. На данный момент команда Игоря Осинькина действительно выглядит гораздо предпочтительнее, разница в уровне исполнителей солидная. К тому же у гостей не будет дисквалифицированного Михаила Игнатова, которого вот-вот отдадут в аренду. Однако, на наш взгляд, на этот раз выйти сухими из воды не получится.



Предстоящий поединок со «Спартаком» станет для самарцев, как и для других клубов, третьим за девять дней. Отсутствие свежести рискует сказаться, а красно-белые забили в 12 из 13 сыгранных туров (если не брать техническую победу над брянским «Динамо»). Так что мы бы проверили гол гостей за коэффициент 1.89.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Спартак-2» 13 октября 2020 года

Команда Игоря Осинькина выглядит предпочтительнее москвичей. «Крылья Советов» за восемь последних туров забили 23 гола, а пропустили всего один. Только теперь выйти сухими из воды не выйдет. «Спартак-2» отлично играет в гостях, имея в среднем за игру более двух голов. Да и предстоящий поединок станет третьим за девять дней, отсутствие свежести рискует сказаться и увеличить число ошибок.



Ставка: «Спартак-2» забьёт за коэффициент 1.89.