Англия — Дания: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут матч
14 октября сборная Англии примет Данию в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.96.
Букмекеры не уверены, что матч второй группы лиги А Англия — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Ставки на «обе забьют» принимаются за 1.80.
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Для датчан это второй выезд за четыре дня, а англичане имеют дома девять побед подряд.
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