Турция — Сербия: прогноз и ставка на матч Лиги наций 14 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги наций Турция — Сербия.
Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 2.01.
«В сентября игра сборной Турции оставляла гнетущее впечатление: они владели мячом, но действовали крайне предсказуемо. Подачи с фланга, забросы в штрафную, дальние удары. Да и всё. Постепенно наметился прогресс: три гола в гостевом матче со сборной Германии (пусть соперник и выставил второй состав), классный второй тайм в Москве.
Сербы тем временем уступили на своём поле венграм (0:1). Пропустили в середине первого тайма, владели инициативой, а пробить Петера Гулачи не смогли. Подходы имелись, стандартных положений было очень много. Не хватало последнего паса. Тренерский штаб даже провёл двойную замену в перерыву, однако взбодрить подопечных не смог.
Обе команды щедро растеряли очков, теперь нужна только победа. Потому ждать у моря погоды соперникам не с руки, надо лезть вперёд и атаковать. Турки, кажется, нащупали свою игру. В родных стенах они наверняка выдадут агрессивный дебют и постараются сразу прижать оппонента. А сербы хороши на контратаках.
В общем, тотал больше 1 гола в первом тайме за 2.01 смотрится надёжно. Если команды ограничатся одним мячом, произойдёт возврат. Альтернативный вариант — гол в каждом тайме, на этот вариант дают 1.92».
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