Англия — Дания: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги наций в Лондоне

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Англия — Дания.

Ставка: победа Англии за 1.77.

«Датчане здорово играют на выезде. К слову, они не проигрывают в гостях уже восемь матчей подряд. Однако против больших противников зачастую приходится играть вторым номером, на что требуется много сил. Выезд в Англию спустя два дня после достаточно непростой игры в Исландии наверняка будет ещё тяжелее обычного.



Англичане имеют серию уже из девяти домашних побед. Причём за это время получилось забить 32 мяча, а пропустить всего лишь пять. Хотя надо сказать, что подбор соперников здесь весьма солидный. Зацепиться датчанам позволит разве что ещё один подвиг Эриксена, но на этот раз уровень сопротивления окажется выше.



За сборную Англии также играет и разница в классе. Глубина состава и качество исполнителей значительно превышает уровень Дании, а это развязывает руки главному тренеру Гарету Саутгейту. Он без опаски сможет задействовать более свежих игроков. На наш взгляд, в предстоящем поединке англичане сумеют продолжить уверенную домашнюю серию. Мы бы проверили лобовую победу хозяев за коэффициент 1.77».