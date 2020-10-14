Англия — Дания: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч Англия — Дания в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций.
Ставка: Англия забьет минимум 2 мяча за 1.76.
«На «Уэмбли» приезжает сборная Дании. Совсем недавно эти команды встречались в скучнейшей ничьей. Там было по нулям. Был шанс в конце у Харри Кейна, но не забил. Скучнейший матч. Это были самые настоящие 0:0.
У Дании хорошие показатели в обороне. Команда уже три матча подряд не пропускает. Это как раз началось в матче против Англии, а до этого было поражение от Бельгии. Дальше была победа комфортная над Исландией. Что касается сборной Англии: если вы не видели ее матч с Бельгией, то многое пропустили.
Бельгия сейчас занимает первое место в рейтинге мировых сборных, причем заслуженно. В матче с англичанами сложилось впечатление, что Бельгия решила повалять дурака. Играли по детски. Причем в первом тайме все это получилось, а во втором англичане собрались и сделали приемлемый для себя результат — 2:1.
У англичан невероятно яркая атака и тут можно выбирать. Харри Кейн в стартовом составе, есть и другие варианты. С атакой все в полном порядке, она и решит все в этом матче. Так скучна, как это было в Копенгагене, не будет, не будет нулей. Мне кажется, одного мяча будет недостаточно. Поэтому Англия больше полтора. Рэшфорд в отличной форме, Санчо, который в матче с Бельгией вышел на замену, Кейн, Калверт-Льюин, который здорово играет в АПЛ», — сказал Казанский.
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