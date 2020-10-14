Россия — Венгрия: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги наций 14 октября

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч группового этапа Лиги наций Россия — Венгрия.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.10.



«Сборная России приучила нас к тому, что вторые таймы она проводит несколько слабее, чем первые, а сборная Венгрии, судя по всему, набирает очень хорошее молодое поколение, которое как раз во вторых таймах и добавляет. Матч Венгрия – Россия это подтвердил – наши играли неплохо, но, ведя 3:0, едва не упустили так удачно складывающуюся игру.



Что касается венгров в других матчах, то они очень хороши. Мне кажется, что сборной России, несмотря на то что она играет дома, несмотря на удачный исход первого матча, не будет просто. Я не уверен, что нужно ставить на чью-либо победу, потому что это игра на три результата. Этот штамп переносится из одной игры сборной России в другую.



Сборная Венгрии хороша во вторых таймах, сборная России часто отпускает соперника именно во втором тайме, а в первом действует достаточно дисциплинированно. Но венгры в последнее время мало пропускают – игра против России у них дома была исключением. Сопоставив все эти данные, мне кажется, что второй тайм в этом матче будет результативнее первого. В первом никто не будет ошибаться, будут действовать вполне рационально, а вот во втором вполне может что-то произойти. Кстати, возможно, что не самое лучшее для сборной России. Второй тайм результативнее первого – это мой прогноз», — сказал Нагучев.

Россия — Венгрия. Прогноз: команда Черчесова встанет после перерыва. Всё зависит от Шунина Венгры отлично готовы физически, а россияне стабильно проседают после часа игры