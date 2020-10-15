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«Куньлунь» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

«Куньлунь» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.44.

«В этом матче всё очевидно. «Салават» является однозначным фаворитом. Конечно, всегда может случиться сенсация, но всё же я её здесь не жду и ставлю на победу «Салавата Юлаева» в основное время.

«Куньлунь» в этом сезоне — главный аутсайдер КХЛ, он не выиграл ни в одном матче в основное время. Он в этом сезоне не имеет домашней арены, так как все свои матчи проводит в Мытищах. Хоть даже в составе у него нет китайских игроков, но всё равно если бы команда играла на родном льду, то это было бы плюсом для ней. Сейчас же «Куньлунь» — это команда не очень высокого класса, китайский клуб не соответствует уровню КХЛ.

У «Салавата Юлаева» нормализовывается ситуация с составом, почти все лидеры вернулись, и это станет заметным усилением. Думаю, что «Салават» победит, по-другому просто быть не может. «Куньлуню» нужно надеяться на своего вратаря (возможно, будет его день, и он станет выручать команду), а также реализовывать свои шансы в большинстве, и, возможно, в таком случае «Куньлунь» навяжет борьбу. Если так случится, то для меня это станет огромной сенсацией», — сказал Вуйтек.

«Куньлунь» — «Салават». Прогноз: Ларсен, Метсола и Сошников задавят Ковалёва в Мытищах
Лидеры уфимцев далеки от оптимальной формы, но для худшего клуба КХЛ этого должно хватить.
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