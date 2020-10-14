15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Куньлунь» — «Салават Юлаев», 15 октября 2020 года, прогноз ставки букмекеров на матч КХЛ

«Куньлунь» — «Салават». Прогноз: Ларсен, Метсола и Сошников задавят Ковалёва в Мытищах
Алексей Серяков
«Куньлунь» — «Салават Юлаев».Прогноз на матч 15.10
Комментарии
Лидеры уфимцев далеки от оптимальной формы, но для худшего клуба КХЛ этого должно хватить.

15 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 1.63, успех «Куньлуня» идёт за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев» 15 октября 2020

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев» 15 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.42, а тотал меньше 4.5 гола — за 3.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев» Уфа (15.10.2020)

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2020