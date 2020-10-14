«Куньлунь» — «Салават». Прогноз: Ларсен, Метсола и Сошников задавят Ковалёва в Мытищах

15 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 1.63, успех «Куньлуня» идёт за 4.80.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев» 15 октября 2020
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев» 15 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.42, а тотал меньше 4.5 гола — за 3.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00. Гол на первой минуте идёт за 12.0.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев» Уфа (15.10.2020)
Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.
Впрочем, первенство продолжается. Уже по традиции вслед за насыщенным игровым днём идёт затишье. На среду запланированы сразу семь матчей, а вот в четверг их будет всего два. Самый ранний стартует в 19:00 мск в Мытищах, где «Куньлунь Ред Стар» станет выяснять отношения с «Салаватом Юлаевым».
Уфимцы прошли тяжелейший отрезок с гордо поднятой головой. Молодёжь показала себя выше всяких похвал: выглядела достойно, немало забивала, исправно набирала очки. Разве что в меньшинстве пропускали часто, но это вполне нормально. Дальше будет полегче, ведь лидеры потихоньку возвращаются.
«Салават Юлаев» уже вывел практически всех хоккеистов из списка травмированных. Понятно, что бросать в бой всех и сразу смысла нет. Им ещё предстоить возвращать утраченные кондиции, а это довольно долгий процесс. То есть в ближайшие 7-10 дней команду наверняка будет болтать. Нестабильность, чередование ярких отрезков с провальными и так далее.
Впрочем, для Уфы последних лет это довольно знакомая картина. Не напрягает даже серия из двух поражений. На своём льду достойно сопротивлялись мощному ЦСКА (2:4), а затем наломали дров с «Барысом» (2:3 ОТ). Вели с разницей в две шайбы, но ближе ко второму перерыву заметно подсели.
Стали часто проигрывать единоборства и ошибаться в своей зоне, перестала держаться шайба. Итоговый успех клуба из Казахстана выглядит справедливо: две шайбы в третьем периоде плюс реализация большинства в овертайме. Александр Алексеев нарушил правила в борьбе у борта, за такие вещи Диц и Виделль наказывают. Обидно, но бывает.
«Салават» остался в группе лидеров Восточной конференции: 21 очко в 17 поединках, пятое место. А вот с «Куньлунем» всё понятно: три очка в 14 матчах. Единственная победа — техническая. Плюс дожили до серии буллитов как раз с «Салаватом» (2:3 Б) благодаря Дмитрию Шикину, который совершил 52 сейва.
Всерьёз рассуждать о перспективах подопечных Алексея Ковалёва было сложно даже в конце августа, а уж теперь — и подавно. У «СЮ», конечно, хватает проблем, но именно такой соперник отлично подходит для того, чтобы дать игровую практику лидерам после долгой паузы. Пространства будет много, контроля шайбы — тоже.
Гости сейчас не на пике, поэтому разгрома не ждём. В то же время соперник достаточно слаб, чтобы оформить свои три-четыре шайбы. Для победы этого должно хватить. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 1.81 и П2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.87.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев» 15 октября 2020 года
У «Салавата» вернулись хоккеисты основного состава. Они пока далеки от оптимального состояния и будут набирать форму через игры, однако «Куньлунь» слишком слаб. Уфимцы будут много владеть шайбой и наверняка забьют свои три-четыре гола. Для победы этого должно хватить.
Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1) за 1.81.
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