Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Англии

«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.50.

«Главный матч очередного тура АПЛ пройдёт на арене «Гудисон Парк». В рамках мерсисайдского дерби в бой пойдут ливерпульские клубы, и их соперничество вызывает огромный интерес, стремительно перерастающий в сумасшедший ажиотаж.

Хозяева великолепно стартовали: чувствуется рука опытного и титулованного Карло Анчелотти. «Эвертон» изголодался по победам над своим соседом, «Ливерпуль» после кошмара в Бирмингеме просто обязан показать свой фирменный чемпионский футбол и попытаться реабилитироваться за разгром от «Астон Виллы». А как умеет настраивать своих Юрген Клопп, мы знаем отлично.

Понятно, что после игр сборных у многих даже самых звёздных коллективов возникают проблемы. Кто-то «наелся» в своих национальных командах, кто-то получил повреждение и т.д. Поэтому не стану лезть в прогноз о победителе, а поставлю на голы. Обе команды будут страшно мотивированы, у них в наличии прекрасные и результативные форварды, а вратари порой чудят».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020