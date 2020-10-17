«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Англии

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют за 1.50.
«Главный матч очередного тура АПЛ пройдёт на арене «Гудисон Парк». В рамках мерсисайдского дерби в бой пойдут ливерпульские клубы, и их соперничество вызывает огромный интерес, стремительно перерастающий в сумасшедший ажиотаж.
Хозяева великолепно стартовали: чувствуется рука опытного и титулованного Карло Анчелотти. «Эвертон» изголодался по победам над своим соседом, «Ливерпуль» после кошмара в Бирмингеме просто обязан показать свой фирменный чемпионский футбол и попытаться реабилитироваться за разгром от «Астон Виллы». А как умеет настраивать своих Юрген Клопп, мы знаем отлично.
Понятно, что после игр сборных у многих даже самых звёздных коллективов возникают проблемы. Кто-то «наелся» в своих национальных командах, кто-то получил повреждение и т.д. Поэтому не стану лезть в прогноз о победителе, а поставлю на голы. Обе команды будут страшно мотивированы, у них в наличии прекрасные и результативные форварды, а вратари порой чудят».
- 17 октября 2020
-
09:15
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:15
-
06:30
- 16 октября 2020
-
20:45
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:38
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:05