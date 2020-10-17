«Сельта» — «Атлетико Мадрид»: ставка Александра Вишневского на матч с коэффициентом 3.28

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Сельта» — «Атлетико Мадрид».

Ставка: победа «Атлетико» в один мяч за 3.28.

«За время паузы на матчи сборных количество травмированных у «Атлетико» только сократилось. Хименес, Сауль и Эрмосо вернулись в строй и готовы сыграть в Виго. Но вот уход Томаса Парти в «Арсенал» — это серьезная потеря для мадридцев. Видимо, опорную зону теперь будут закрывать Сауль в паре с Коке, и вариативность «Атлетико» на флангах атаки снижается. Впрочем, квалифицированных футболистов на краях атаки все равно достаточно, а линия нападения стала существенно сильнее благодаря подписанию Луиса Суареса.



Ставка на победу мадридцев на «Балаидосе» мне вполне нравится при текущем коэффициенте 1.84. «Сельта» по составу стала только слабее по сравнению с прошлым сезоном, когда галисийцы провалили концовку и вполне могли вылететь в Сегунду. Но, пожалуй, еще больше ставки на чистую победу «Атлетико» мне нравится ставка с куда более высоким коэффициентом на выигрыш мадридцев ровно в один мяч. «Атлетико» — команда аккуратная, большинство своих побед мадридцы одерживают с минимальной разницей в счете».