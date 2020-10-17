Брайан Ортега — Корейский Зомби: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 18.10.2020

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, дал прогноз на поединок Брайан Ортега — Корейский Зомби.

Ставка: победа Корейского Зомби за 1.55.

«Привет-привет, любители ММА! Готов поделиться мнением на бой Ортеги и Корейского Зомби. Да, это будет мощная заруба, хочу даже сам посмотреть на нее своими глазами. Поединки корейца всегда получаются зрелищными, он умеет устраивать шоу. Безумно крутой боец. Мало того, что он в партере соперникам шансов не дает, так еще и в стойке накидывает здраво.



Ортега как обезьянка, может накинуться на шею соперника и висеть на ней до того, как тот не постучит. Сколько раз он это проделывал уже, и никто не мог его скинуть с себя. Но в ударке мало, что из себя он представляет. Холлоуэй показал ему, как нужно бить. Но навыки в партере у него зачетные, он и этого корейца может опрокинуть.



Хорошо, что два борца встречаются, я люблю такие противостояния. Вряд ли будет возня в партере, потому что оба будут бояться туда идти, зная все сильные стороны друг друга. В стойке же я вижу фаворитом Корейского Зомби, у него и техника получше будет, да и удар держит качественно.



Разбитые морды обоим точно обеспечены, но делаю ставку на победу Чена за коэффициент 1.55».