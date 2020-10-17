«Сельта» — «Атлетико»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 6-го тура Примеры

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Атлетико Мадрид».

Ставка: «Сельта» не забьёт за 2.05.

«Матрасники» в трёх встречах пропустили лишь один раз, зато забили аж шесть голов. Проблема одна — все они уместились в 90 минут. В первом туре уничтожили «Гранаду» (6:1), а вот дальше коса нашла на камень. 0:0 с новичком элитного дивизиона «Уэской» и 0:0 с «Вильярреалом».



Оба поединка выдались похожими. Подопечные Диего Симеоне владели преимуществом, однако нельзя сказать, что соперники отскочили. Всё же опасные моменты возникали редко, ударов в створ ворот вообще практически не было. Итог — пять очков и 12-е место, ещё две игры перенесли.

В последнее время выезды в Виго даются мадридцам с трудом. В трёх предыдущих случаях — ничья, поражение и тяжелейшая победа с восемью сейвами Яна Облака (1:1, 0:2 и 1:0). И всё же «Сельта» сейчас выглядит слишком вяло. Три гола за 450 минут, все на счету Яго Аспаса. Остальные отмалчиваются.



Вроде бы недурно выглядит ставка «хозяева не забьют» за 2.05. В атаке «Атлетико» уверенности нет, на выезде АТМД довольно часто бегает вхолостую, тем более двухнедельная пауза точно не добавила сыгранности. А вот защита по-прежнему в порядке. Любители рисковать могут рассмотреть П2 всухую за 2.65.



Третий поединок без голов — как-то слишком для Суареса, Фелиша, Корреа и Диего Косты. Комбинированная ставка — Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90. Предпосылок для высокой результативности после международной паузы немного".