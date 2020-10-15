«Сельта» — «Атлетико Мадрид». Прогноз: Симеоне, Облак и Триппьер закроют Нолито с Аспасом

Клуб из Виго забил три мяча за пять матчей, все на счету Аспаса.

17 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Атлетико». Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Сельты» оценён букмекерами коэффициентом 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Атлетико» 17 октября

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Сельта» — «Атлетико Мадрид» 17 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.49, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40. Если обе забьют, сыграет ставка 2.30.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Примеры «Сельта» — «Атлетико» Мадрид (17.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в январе. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически нет (отстреляются только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в субботу выбор колоссальный.

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В чемпионате Испании пришло время шестого тура. Он откроется 17 октября сразу четырьмя матчами. В 17:00 мск в Виго на стадионе «Балаидос» местная «Сельта» начнёт выяснять отношения с мадридским «Атлетико». Соперники вряд ли довольны стартом сезона, осечек многовато.



«Матрасники» в трёх встречах пропустили лишь один раз, зато забили аж шесть голов. Проблема одна — все они уместились в 90 минут. В первом туре уничтожили «Гранаду» (6:1), а вот дальше коса нашла на камень. 0:0 с новичком элитного дивизиона «Уэской» и 0:0 с «Вильярреалом».



Оба поединка выдались похожими. Подопечные Диего Симеоне владели преимуществом, однако нельзя сказать, что соперники отскочили. Всё же опасные моменты возникали редко, ударов в створ ворот вообще практически не было. Итог — пять очков и 12-е место, ещё две игры перенесли.

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У «Сельты» тоже пять баллов, только сыграно уже пять матчей. Начали вроде бы неплохо — унылая ничья с «Эйбаром» (0:0), справедливая победа над «Валенсией» (2:1) и мирный исход в Вальядолиде (1:1). Первый звоночек состоялся ещё тогда, поскольку хозяев смотрелись интереснее и оказались ближе к победе.



Однако выводов не последовало. Результат — два поражения с общим счётом 0:5. Три гола от «Барселоны» — неприятно, но понятно. А вот 0:2 в гостях с «Осасуной» — это уже перебор. «Кельты» владели мячом и никак не могли перевести контроль в остроту. Пара моментов за 90 минут — маловато.



В последнее время выезды в Виго даются мадридцам с трудом. В трёх предыдущих случаях — ничья, поражение и тяжелейшая победа с восемью сейвами Яна Облака (1:1, 0:2 и 1:0). И всё же «Сельта» сейчас выглядит слишком вяло. Три гола за 450 минут, все на счету Яго Аспаса. Остальные отмалчиваются.

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Вроде бы недурно выглядит ставка «хозяева не забьют» за 2.05. В атаке «Атлетико» уверенности нет, на выезде АТМД довольно часто бегает вхолостую, тем более двухнедельная пауза точно не добавила сыгранности. А вот защита по-прежнему в порядке. Любители рисковать могут рассмотреть П2 всухую за 2.65.

Третий поединок без голов — как-то слишком для Суареса, Фелиша, Корреа и Диего Косты. Комбинированная ставка — Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90. Предпосылок для высокой результативности после международной паузы немного.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Сельта» — «Атлетико» Мадрид 17 октября 2020 года

«Кельты» не блещут: два поражения подряд, всего три гола за пять туров. Все забил Яго Аспас. «Атлетико» не хватает стабильности в атаке, зато с обороной всё по-прежнему в порядке. Брать ли П2 всухую за 2.65 — дело вкуса, а вот «хозяева не забьют» за 2.05 смотрится хорошо. Созидание даётся «Сельте» со скрипом.

Ставка: «Сельта» не забьёт за 2.05.