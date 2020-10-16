«Сочи» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 16 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — «Амур».



Ставка: победа «Сочи» минимум в 2 шайбы за 2.37.



«Светлая сказка «Амура», в которой он после двух подряд побед над «Торпедо» и «Северсталью» видел себя уже совсем рядом с зоной плей-офф Восточной конференции, была жестоко растоптана сперва «Витязем», а потом «Ак Барсом», причем казанцы, похоже, этого даже не заметили. А хабаровчане вновь на предпоследнем месте, и ниже них только «Куньлунь», на которого без слез не взглянешь.



И тут вдобавок «Амуру» не повезло. Вы спросите, как еще может не повезти команде, занимающей предпоследнее место? Приблизительно так же, как и преферансисту, поймавшему семь взяток на мизере и умершему от разрыва сердца. И на похоронах один из его коллег по той злосчастной игре, несущий венок, говорит второму: «А если бы ты тогда с бубны зашел – еще хуже бы было».



Вот и «Амуру» еще хуже, потому что в «Сочи» смена караула. То есть пришел новый главный тренер Сергей Светлов, который команду не набирал, и по этой причине имеет полное моральное право ткнуть заскорузлым тренерским пальцем в любого игрока, назвать его виновником всех наших бед и отправить в лучшем случае на драфт отказов, а в худшем – в команду ВХЛ, где из зарплаты сразу же убирается последний нолик. Видели, как сочинцы вцепились в СКА, как нищий в подол прихожанки? Считай, два периода на равных с этими рокфеллерами держались. А что они сделают с «Амуром», представляете? Вот то-то.



Поэтому можете смело грузить на хозяев, хоть и коэффициент там наверняка будет совсем небольшой. Сочинцы победят, причем в основное время. И на пару шайб больше «Амура» таки забросят», — сказал Лебедев.