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«Зенит» — «Сочи»: прогноз Павла Городницкого на матч 11-го тура РПЛ

«Зенит» — «Сочи»: прогноз Павла Городницкого на матч 11-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Сочи».

Ставка: обе забьют за 2.05.

«А что вообще здесь обсуждать? «Сочи» — фарм-клуб «Зенита». «Зениту» победа нужнее, поэтому три очка ему подарят без проблем». Можно рассуждать и так, но коэффициенты на победу «Зенита» слабенькие, поэтому придется подключать вторую клеточку мозга. Будем изучать результативность.

Взял бы ставку «обе забьют». «Зенит» свой голик в любом случае забьет, даже без Малкома и с уставшим Дзюбой. Казалось бы, может подвести «Сочи», но, оказывается, «Сочи» третья по результативности команда в РПЛ – больше забили только «Зенит» и «Краснодар». У «Сочи» полный порядок с атакой, у них всего лишь одна нулевая ничья в 10 матчах.

Еще один важный фактор. Цитата Сергея Семака: «Не вернулись Барриос и Ловрен – они еще не долетели». Если и долетят, то будут не в форме после международной паузы. А это основной центральный защитник и основной опорник – они должны цементировать оборону «Зенита». «Сочи» свой гол тоже забьет. Вывод? Обе забьют – коэффициент очень соблазнительный».

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