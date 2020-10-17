«Сампдория» — «Лацио»: прогноз Александра Аксёнова на матч 4-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Сампдория» — «Лацио».

Ставка: победа «Лацио» за 2.18.

В матче «Сампдория» — «Лацио» безусловным фаворитом является «Лацио».

Пускай римский клуб не очень здорово начал сезон, пускай есть определенные кадровые трудности, но это было ожидаемо. В прошлом году команда Симеоне показывала классный футбол, до поры до времени претендовала даже на чемпионство, но пауза, связанная с пандемией, подкосила команду. Из этого состояния некой подкошенности пока «Лацио» выйти не может. Наверное, не хватает свежей крови, не хватает глубины состава, не хватает физической формы. «Лацио» должен добавлять, должен брать очки даже в гостевых матчах с такими командами, как «Сампдория».



«Сампдория» ужасно играла. Есть одна победа над «Фиорентиной», но до этого было поражение от «Ювентуса» со счетом 0:3 и поражение от новичка Серии А «Беневенто». Причем генуэзцы вели 2:0, но уступили 2:3. Мне кажется, что именно это определяет облик команды, а не последующая победа над «Фиорентиной». Ставлю на чистую победу «Лацио» по той причине, что «Лацио» именно сейчас нужно брать очки".